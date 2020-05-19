ساويرس يطالب بـ"الفتح": الناس هتموت من الجوع.. وفرص العمل هتنتهي

رد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، على ما أثير بشأن أنه يعطي أولوية للاقتصاد عن صحة المواطن، على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال ساويرس خلال حواره عبر فضائية روسيا اليوم: "لو ملاقوش علاج أو دواء، هل يعقل إننا نحبس الناس في بيوتها شهور وسنين، ولو ده حصل الناس هتموت من الفقر والجوع وحالات نفسية، وفرص عمل هتنتهي، مش هيموتوا من كورونا".

وأضاف، أنه دعا إلى التفكير والاستعانة بكل الآراء للتعايش مع فيروس كورونا: "قلت إننا نرجع للعمل بطريقة علمية، والناس تلبس كمامات ونعقم أجهزة التكييف والمكاتب ونعمل اللي علينا، ونلزم كبار السن إنهم يكونوا في بيوتهم، إضافة إلى أصحاب أمراض المزمنة".