ساويرس: الرعب من كورونا مغالى فيه.. والإنفلونزا تقتل أكثر منه

رد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، على اتهامه بالتقليل من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، بالمقارنة بالإنفلونزا العادية.

وقال ساويرس خلال حواره عبر فضائية روسيا اليوم: "هناك 500 إصابة في اليوم و20 وفاة، معظمهم من فوق سن الـ80، وده في بلد فيها 100 مليون بني آدم، العزل المنزلي للمثقفين، أما الناس العادية ماشية في الشوارع والأتوبيسات مليانة، ولو المرض بينتشر بالحالة اللي بيقولوا عليها دي، كان زمان عندنا 10 آلاف حالة يوميًا".

وأضاف، أنه بالنسبة للإنفلونزا فإن عدد الوفيات بسببها أعلى من فيروس كورونا: "المرض ده خد زخم إعلامي خاصة لما يصيب ناس مشهورين والناس اترعبت، وحصل حالة من الرعب مغالى فيها".

وتابع: "الناس بتقولي إنت عايز تشتغل عشان خايف على فلوسك، فلوسي مش هتتهز، لكن اللي هتتهز نفسيتي، معرفش أقعد من غير شغل، هو جزء من حياتي، ولا أخاف من فيروس كورونا".

وواصل: "20 حالة وفاة في اليوم رقم قليل، ونعرف منين إذا لو مات من السرطان أو أزمة قلبية، 20 حالة وفاة على بلد فيها 100 مليون إنسان هل ده رقم؟!".