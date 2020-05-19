نجيب ساويرس: لو كورونا وباء كان بقى عندنا 100 ألف مصاب في اليوم

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إنه لم يخفض الأجور على الإطلاق في مؤسساته بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وطالب موظفي شركاته بالعمل من المنزل.

وأضاف ساويرس خلال حواره عبر فضائية "روسيا اليوم": "بالنسبة لأخويا، هو كمان مخفضش المرتبات رغم إن الفنادق مقفولة، وفي شركات تانية خفضت المرتبات للنصف، وفي شركات خفضت للربع، وشركات استغنت عن العمالة عشان متفلسش".

وأوضح، أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية "صفر، وحش جدًا، الناس المثقفين هم الملتزمين والتزامهم بيجبرهم على الالتزام أكتر، لما بشوف ميدان التحرير الصبح بضحك، في الأتوبيس كل واحد حاضن التاني، لو وباء زي ما بيقولوا كان المفروض يكون عندنا 100 ألف في اليوم".