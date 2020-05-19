محمود العسيلي: الشيشة مضرة وبتأثر على الصوت بس بحبها

أكد المطرب محمود العسيلي، بأنه من عشاق شرب الشيشة ولكن لا يحب السجائر، وأقر بعلمه أن الشيشة تؤثر على الصحة والأصوات ولكنه لا يستطيع الاستغناء عنها، قائلا: "الشيشة والسجاير بيأثروا ومش بحب السجاير ولكن فى حاجات كتير بتأثر على الصحة، وبشرب شيشة وعارفه إنها مضرة بس بحبها، ودلوقتى أنا قاعد فى البيت والوضع مأساوي".

وانتقد محمود العسيلى، خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، برامج المواهب واكتشاف الأصوات الجديدة، موضحا أن هذه البرامج تظهر بها أصوات ممتازة ولكن تنتهي بعد فترة بسيطة ولا يتبناها أحد، معبرا عن تعاطفه مع هذه الأصوات.