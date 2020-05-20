دورات "صيانة نفسية" للتكيف مع الأزمة: رمضان فرصة للإصلاح

مع التدابير الوقائية والعلاجية القاسية التى فرضها ظهور وانتشار فيروس كورونا على المواطنين خلال شهر رمضان، سعى البعض إلى التخفيف عن المواطنين بتقديم دورات تدريبية «أون لاين» لمساعدة الناس على التعامل مع تلك الأجواء. ولم تقتصر الدورات على الكبار فقط، بل شملت الأطفال، بهدف الدعم النفسى ومساعدة الناس على اكتشاف أنفسهم، وتهيئتهم للتعامل مع الظروف الجديدة التى يمرون بها خلال الشهر الكريم.

«إنسان جديد»، أحد البرامج التى قدمها المدرب والمحاضر فى علم النفس أحمد الشريف، الذى يهدف إلى مساعدة الناس على مواجهة الظروف الصعبة التى طرأت عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان: «الكورس سعره رمزى جداً، لأنه هدفه مش ربحى، هدفه الأساسى التعامل مع دوامة الحياة التى صرنا نعيش بها، والتى تسببت فى هز الثوابت والمبادئ لدى كثير من الناس».

أهم عنصر فى الدورة الرمضانية التى يقدمها «أحمد» هو «الصيانة النفسية»، و«أهم ثوابت التربية النفسية»، و«أهم ثوابت التربية الاجتماعية والدينية»: «أعمل كأخصائى ومدرب فى مجال علم النفس منذ 10 سنوات، وعضو الجمعية المصرية للمعالجين النفسيين، وأدرك أن مثل هذه البرامج النفسية، من خلال ربطها بقيمة دينية مهمة فى حياة الإنسان مثل رمضان، يكون لها تأثير كبير، وتكون بمثابة إعادة هيكلة شاملة».

دورة تخص الأطفال جاءت تحت عنوان «رمضان كيدز»، قدمتها أكاديمية متخصصة فى الإرشاد النفسى والتربوى، أون لاين ومجاناً، بهدف تثقيف الأطفال وتوعيتهم بشأن التعامل مع شهر رمضان، وحسب أحمد محمود، أحد مسئولى الأكاديمية: «نريد غرس قيمة ومفهوم شهر رمضان فى الأطفال وعباداته، وفى نفس الوقت ربطهم بالمجتمع والأحداث التى تمر به، وبالتالى نوعى الطفل نفسياً واجتماعياً ليكون أكثر نضجاً ومعرفةً بما حوله».