أوقاف الوادي الجديد: لا مخالفات بالمساجد طوال شهر رمضان

قال الشيخ رمضان يوسف، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن غرفة عمليات المديرية تابعت الغرفة اليوم صلاة الجمعة والتروايح في المنازل والاقتصار على أدائها ظهرا، موضحة أن هناك التزام 100% من قبل المواطنين بالتعليمات.

وأضاف رمضان، أن مديرية الأوقاف بالمحافظة، شكلت غرفة عمليات، برئاسة الدكتور محمود سعد شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمديرية، وعضوية مدير الدعوة، ومدير المتابعة بالمديرية، ومديري الإدارات الفرعية المنتشرة بنطاق مدن المحافظة، لمتابعة صلاة التراويح وصلاة الجمعة لشهر رمضان المبارك، حيث جري التنبيه على أئمة المساجد ومديري الإدارات الفرعية بالتشديد على عدم السماح لأداء صلاة التراويح داخل المساجد أو بالحرم التابع لها.

وأوضح ؤمضان، أنه جرى التنبيه على مديري الإدارات الفرعية ومديري المتابعات بتلك الإدارات للتأكيد على الالتزام بأذان النوازل فقط وعدم تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان، مع عدم السماح لأي من المواطنين بالصلاة داخل المسجد أو بحرم المسجد وخاصة صلاة التراويح، على أن يتم رفع تقرير من تلك الإدارات لرفع تقرير يومي للوزارة.

وأشار الي، أن جميع إجراءات دفع الهلاك عن النفس البشرية واجبة شرعا ومخالفة هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقررها السلطات والجهات المختصة إثم ومعصية.