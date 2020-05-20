زاهي حواس عن أمنيته في ليلة القدر: عاوز السياحة ترجع عشان نحس بالحياة

أعرب الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار عن عدة أمنيات له في ليلة القدر، خلال تقرير عرضه برنامج "أهل مصر"، الذي يُعرض على شاشة "سكاي نيوز عربية"، قائلا: "بطلب من ربنا أن يعين مصر ورجال مصر وحكومة مصر وشعب مصر وكل المصريين على المحنة اللي احنا فيها".

وأضاف "حواس"، أنه يتمنى عودة السياحة المصرية للنهوض مرة أخرى "عاوزين نعيش بخير والسياحة تشتغل عشان نرجع تاني نحس بالحياة ونحس بالخير".

فيما تمنى المنتج السينمائي محمد العدل، خلال التقرير، عودة الدراما المصرية لسابق عهدها، سواء سينمائيًا أو تليفزيونيًا "ده أتمناه أنه يحصل بشكل سريع، وكمان أتمنى الأندية اللي أنا بشجعها زي الأهلي وبرشلونة وليفربول تأخذ أعلى البطولات".

فيما أعرب اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، عن أمنيته في تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" واستكمال مصر مسيرتها في الإصلاح الاقتصادي، والقضاء على الإرهاب.