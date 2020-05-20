بالصور.. دنيا عبدالعزيز توزع وجبات إفطار للصائم على روح والدتها

وزعت الفنانة دنيا عبدالعزيز وجبات إفطار للصائم على روح والدتها جودى الحسينى، التى وافتها المنية الشهر الماضي، وظلت تعيش حالة نفسية سيئة بعد وفاتها.

وتشارك الفنانة دنيا عبدالعزيز بمسلسل "البرنس" لمحمد رمضان، والذي يشارك به ضمن السباق الرمضاني، حيث ظهرت دنيا بشكل مميز وجسدت نموذج المرأة المقهورة من خلال شخصية "الدكتورة شيماء"، التى تزوجت من "فتحى" الذى يجسد دوره الفنان أحمد زاهر.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، أحلام الجرتلي، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.