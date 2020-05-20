يبدأ الإنتاج في 2021.. تفاصيل إنشاء أول مصنع كابلات للألياف الضوئية

قال اللواء عاصم عبدالمحسن مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إنّ الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة "بنية" كابيتال، كبرى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، تهدف لإنشاء مصنع لكابلات الألياف الضوئية بالقطاع الجنوبي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف عبدالمحسن، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ المصنع هو الأول من نوعه في المنطقة العربية والأفريقية، ويُقام على مساحة 50 ألف متر مربع، بحجم استثمارات أكثر من مليار جنيه، بطاقة إنتاجية مبدئية 4 ملايين كيلومتر طولي، وبداية الإنتاج الفعلي في بداية الربع الثالث في 2021.

وأكد أنّ الهيئة تدعم خطط التنمية المستدامة للدولة، ويدعم الدولة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويُلبي احتياجات السوق المحلي والعربي والأفريقي، ومن ضمن الأهداف الاستراتيجية للشراكة، أنّه يدعم التحول الرقمي للدولة في جميع القطاعات، خاصة قطاعي التعليم والصحة، وتطوير الأداء الحكومي واحتياجات المدن الذكية.