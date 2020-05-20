رفع تراكمات القمامة ونظافة المسطحات الخضراء بمدينة فايد  

أعلن متولي حسن رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، أنه تم اليوم الأربعاء مواصلة حملات النظافة في جميع الشوارع ورفع تراكمات القمامة والمخلفات وتنظيف وقص المسطحات الخضراء بناء على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وأشرف على الحملات أحمد العايدى نائب رئيس مركز ومدينة فايد، كما تم رفع تراكمات القمامة من شارع شحاته العلاف بالمدينة، من خلال المعدات وجهود العاملين بتحسين البيئة.

وأكد متولي، حسن على مواصلة الحملات ورفع حالة الطوارئ في كافة القطاعات الخدمية خلال إجازة عيد الفطر ومواصلة حملات المتابعة على الأسواق وفض الأسواق العشوائية لمنع تجمع المواطنين وتطهير الشوارع والميادين وتعقيم المنشآت الخدمية وإستغلال فترة الحظر في تعقيم ونظافة العديد من القطاعات بالمدينة للوقاية من كورونا.

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رفع تراكمات القمامة بفايد