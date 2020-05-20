القبض على "البطش" أكبر مهرب أسلحة بأسيوط مختبئا بكفر الشيخ

تمكن فريق مباحث مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ من إلقاء القبض على "البطش"؛ زعيم أكبر تشكيل عصابي تخصص في جلب وتهريب الأسلحة النارية بالصعيد والمطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضية الاتجار بالسلاح.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بورود معلومات لضباط الإدارة أكدتها التحريات مفادها تحديد مكان اختباء "البطش" المتهم بعد هروبه من محافظة أسيوط وتواجده بمحافظة كفر الشيخ.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بالتنسيق ومديرية أمن الشيخ وبمداهمة مكان اختبائه وجرى إلقاء القبض عليه وترحيله إلى محافظة أسيوط.

ومن جانب آخر تم تجديد حبس 11 متهما هم كلا من "محمود.ز.ع" مقيم بقرية المغربي مركز البداري، و"مصطفى.م.ع" مقيم بجزيرة بني فيز مركز صدفا، و"علي.أ.ح" مقيم بقرية شطورة بمحافظة سوهاج، و"محمود.ف.ج" بقرية المخامرة التابعة لمركز صدفا، و"محمد.ع" وشهرته دمدم بقرية المخامرة التابعة لمركز صدفا، و"هيثم.ا.ع" بقرية تل زايد مركز البداري، و"مصطفى.ب" و"عمر.ج" و"خلف.ف"و"احمد.ك" و"على.ع" أعضاء تشكيل عصابي تخصص في جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.