ضبط 12 طن منظفات فاسدة داخل مخزن غير مرخص بالوراق

فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع وتخزين السلع الغير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة ..

فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، قيام (صاحب مخزن منظفات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق) بتصنيع المنظفات من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، مدخلاً الغش والخداع لدى جمهور المستهلكين محدثاً أضراراً كبيرة بصحة المواطنين، بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المذكور.. وعُثر بداخله على (167 جركن معبأة بـ"كلور – صودا – فينيك- ديتول – سلفونيك") زنة الواحدة 60 لتر – 49 جوال معبأة "صودا كاوية – سماد زراعى – مسحوق غسيل – مسحوق نسيم باور) مختلفة الأوزان – 44 كرتونة بداخلها زجاجات منظفات أحجام مختلفة).

وبلغ إجمالى المضبوطات (11 طن و637 كيلو جرام) غير صالحة للإستخدام، وفقاً لما جاء بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية .

وبمواجهة صاحب المخزن أيد ما جاء بالتحريات. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.