كشف غموض وضبط مرتكب واقعة مقتل أحد الأشخاص بأسيوط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال كشف غموض حوادث القتل ، والعمل على تحديد وضبط مرتكبيها ، وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة أحد الأشخاص بقطعة أرض بدائرة المركز .

فقد توصلت تحريات فريق البحث المشكل أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصان مقيمان بدائرة المركز) ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (عدد 2 بندقية آلية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لخلافات مع المجنى عليه . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.