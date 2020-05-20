حملات أمنية مكثفة لظبط حائزى المخدرات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها .. فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدد من العناصر الإجرامية من القائمين على الإتجار فى المواد المخدرة وذلك على النحو التالى:

ضبط (عاطلين لهما معلومات مسجلة) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة التبين مستقلان الدراجة النارية ملك وقيادة أحدهما ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (عاطل له معلومات مسجلة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 720 جرام - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول – مشغولات ذهبية – سلاح أبيض).

ضبط (عاطلين لهما معلومات مسجلة) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة القطامية مستقلان سيارة ملك أحدهما ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

ضبط (ثلاثة عاطلين لإثنين منهما معلومات مسجلة) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة مستقلين سيارة ميكروباص ملك وقيادة أحدهم ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 315 جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس). ضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام ، كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول- سلاح أبيض – ميزان حساس).

ضبط (ثلاثة عاطلين لإثنين منهما معلومات مسجلة) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة القطامية مستقلين سيارة ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول).

ضبط (عاطل له معلومات مسجلة) حال تواجده بمنطقة بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 530 جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول- سلاح أبيض).

ضبط (ثلاثة عاطلين لإثنين منهما معلومات مسجلة) حال إستقلالهم سيارة فان ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 240 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.