ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار وضبط آخر بحوزته قطع أثرية بقصد الإتجار

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية .. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بنى سويف) وبحوزته (تمثال حجرى فرعونى منقوش عليه كتابات فرعونية - قطعة زجاجية بيضاوية الشكل منقوش عليها كتابات فرعونية - قطعة أثرية صغيرة الحجم منقوش عليها "مفتاح الحياة") جميعهم يشتبه فى أثريتهم (هاتف محمول - مبلغ مالى).

كما تمكنت مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ثلاثة أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 8 متر ، وأدوات التنقيب.

 كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أربعة أشخاص) وبحوزتهم ( فرد خرطوش ، عدد 4 طلقات) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك أحدهم وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 30 متر ، وأدوات التنقيب .  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.