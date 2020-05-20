ضبط تاجر مخدرات بـ100 طربة حشيش في السويس.. قيمتها 700 ألف جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس أمكّن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 10 كيلوجرامات"- مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف للإتصال بعملائه.

وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ700 ألف جنيه.