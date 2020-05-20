الهلال الأحمر يتسلم معدات إغاثة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر

تسلّم الهلال الأحمر المصري، تبرعا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمعدات وقاية وأدوات فرق الإغاثة والتدخل في الأزمات.

وأشادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وثمّنت تبرع اللجنة الدولية بمعدات الوقاية الشخصية والإمدادات الطبية الحيوية للهلال الأحمر المصري، بقيمة تتجاوز مليون جنيه، لدعم جهوده في الاستجابة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقررت القباج توجيه تبرع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لدعم المنشآت الطبية في شمال سيناء، بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفضيل شوشة.