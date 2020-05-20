فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.. فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية "خلال 24 ساعة" عن ضبط الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم المصنفات:-

ضبط (إستوديو صوت لتسجيل الأغانى) "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبداخله عدد (1) وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتيه مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.  فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات:

ضبط (مطبعة) بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بداخلها (890000 ثمانمائة وتسعون ألف نسخة مطبوع تجارى ..جميعها بدون تفويض من أصحاب الحقوق بالمخالفة للقانون).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.