ضبط مرتكب واقعة سرقة قرابة 2,5 مليون جنيه من داخل سيارة مالك شركة صرافة وإعادة المبلغ المسروق

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة صرافة كائنة بدائرة القسم) بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه بأحد الشوارع بدائرة القسم وتوجهه للشركة ملكه ، ولدى عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى ( 2,380,000 جنيه( إثنان مليون وثلاثمائة وثمانون ألف من داخلها .

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل ، له معلومات مسجلة ، مقيم بالجيزة) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" بالإشتراك مع (عاطل له معلومات مسجلة "هارب") وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى (1,700,000 جنيه( مليون وسبعمائة ألف من متحصلات الواقعة بمسكنه ، كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمكان إخفائها بمنطقة سكنه ، وأضاف بقيامه بتسليم مبلغ مالى (30 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة لمالك معرض السيارات المشار إليه "قيمة إيجار السيارة" وعلم الأخير بإستخدامه السيارة فى وقائع سرقة وأقر بأن باقى المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب ، وبمواجهة مالك المعرض تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى (15 ألف جنيه) وإنفاقه باقى المبلغ المالى المتحصل عليه على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .