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محمود مسلم

بدرية طلبة: "حصلت على ختم النجومية بالعمل مع الزعيم"

كتب:

أبانوب رجائي
02:20 م | الأربعاء 20 مايو 2020
بدرية طلبة

بدرية طلبة

أعربت الفنانة بدرية طلبة عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته في السباق الرمضاني الجاري سواء في "فلانتينو" مع عادل إمام أو في "البرنس" مع محمد رمضان.

أما عن العمل مع عادل إمام في فلانتينو فقالت بدرية لـ"الوطن" إنها سعيدة بذلك الأمر وتعتبره طريق للنجومية بعد الوقوف أمامه في المسلسل.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.