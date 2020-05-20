بدرية طلبة: "حصلت على ختم النجومية بالعمل مع الزعيم"

أعربت الفنانة بدرية طلبة عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته في السباق الرمضاني الجاري سواء في "فلانتينو" مع عادل إمام أو في "البرنس" مع محمد رمضان.

أما عن العمل مع عادل إمام في فلانتينو فقالت بدرية لـ"الوطن" إنها سعيدة بذلك الأمر وتعتبره طريق للنجومية بعد الوقوف أمامه في المسلسل.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.