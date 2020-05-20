منظمة الصحة العالمية ترصد بداية استقرار وضع جائحة كورونا في روسيا

قالت منظمة الصحة العالمية إن حالة تفشي الفيروس التاجي في روسيا دخلت مرحلة الاستقرار.

وقالت مندوبة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، بهذا الشأن - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "يبدو أن روسيا توجد في مرحلة الاستقرار".

وسُجلت خلال اليوم الأخير في روسيا 8784 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، فيما توفى 135 مريضا وتعافى 9262 شخصا، وتجاوز بالتالي عدد الأشخاص الذين تعافوا من مرض "كوفيد – 19" في روسيا، عدد حالات الإصابة الجديدة المسجلة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في روسيا منذ انتشار العدوى 308705 حالات في 85 منطقة روسية.

يُذكر أن معدل وفيات المرضى المصابين بالفيروس التاجي في روسيا أقل من 1%، في حين أن ما يقرب من نصف عدد الروس المصابين بعدوى الفيروس التاجي، ليس لديهم أعراض سريرية للمرض.

وكانت آنا بوبوفا، مديرة الهيئة الفيدرالية الروسية، المعنية بحماية حقوق المستهلك والرفاهية، قد أعلنت في 17 مايو أن الزيادة في انتشار الفيروس التاجي في روسيا قد توقفت، واستقر الوضع الوبائي.

وشددت في الوقت نفسه، على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية لفترة طويلة.