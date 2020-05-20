الهلال الأحمر يحصل على منحة من "الأمريكية للتنمية" بـ51 مليون جنيه

حصل الهلال الأحمر المصري على منحة بقيمة 51 مليون جنيه من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وحكومة الولايات المتحدة ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم أولويات التنمية في مصر.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: "تتكاتف جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني، لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية المترتبة علي كوفيد- 19، وسينفذ الهلال الأحمر المصري أنشطة الاستعداد والوقاية من خلال الاستفادة من شبكة تضم 30 ألف متطوع ومتخصص في الرعاية الصحية بمساندة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

وأضافت الوزيرة: "تنسق وزارة التعاون الدولي مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين لتدعيم أولويات التنمية في مصر".

وتابعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري: "نعتز بتعاوننا مع الوكالة الأمريكية للتنمية لدعم أنشطة الهلال الاحمر المصري، أحد أهم وأقدم مؤسسات المجتمع المدني المصري في قطاعات الصحة والإغاثة بمصر".

وأوضحت أنّ التعاون يشمل جوانب التعاون التدريب عن بعد، إنشاء وتجهيز مراكز خدمات صحية واجتماعية متنقلة، تجديد غرفة العمليات المركزية، توفير دعم نفسي للمصابين وأسرهم، إدارة المتطوعين على المستوى المحلي، وغيرها من الخدمات ذات الصلة، وتبلغ قيمة المنحة 51 مليون جنيه على مدار عام كامل.