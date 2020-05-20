مستشفى الناس يطلق "على بالك إيه؟" لتخفيف آلام الأطفال

أطلق مستشفى الناس الخيري في شبرا الخيمة، مبادرة "على بالك إيه"، استكمالا لمسيرة المستشفى في تخفيف الآلام عن الأطفال المرضى ورسم السعادة على شفاههم، ومنحهم الأمل في حياة ومستقبل أفضل.

وأوضح المستشفى، في بيان عنه اليوم، أنّ المبادرة تهدف لتوفير طرق علاج تكميلية مبتكرة للأطفال المرضى، لدعم حالتهم النفسية وتعظيم قدراتهم في محاربة المرض والتغلب عليه، إيمانا بأنّ فن الرسم والتلوين من أساليب العلاج الجديدة المتعارف عليها من قبل الأطباء حول العالم.

وتعاون المستشفى، مع موقع التواصل الاجتماعي "إرنزاد" التابع لمجموعة إنفلونس كوميونيكيشنز، و"جيبشن" للمعارض الفنية، و"آرت كافيه"، لتوفير كتب تلوين تحتوي على رسومات مستوحاة من لوحات عدد من شباب المبدعين من الرسامين المصريين، إضافة إلى توفير أدوات التلوين لدعمهم نفسيا بطريقة ترفيهية ومسلية، ومنحهم فرصة للتعبير عن معاناتهم مع المرض، ووضع الرسومات على جدران أقسام الأطفال بالمستشفى، ما ينعكس إيجابيا على حالتهم النفسية والصحية.

وأعربت أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجود ومستشفى الناس للأطفال، عن سعادة مستشفى الناس للأطفال بالمبادرة الكريمة للشركات المساهمة، متمنية استمرار التعاون المثمر بين جميع الأطراف لصالح كل طفل مريض على أرض مصر.

ويعد المستشفى من أكبر المراكز الطبية في المنطقة العربية وقارة أفريقيا، بطاقتها الاستيعابية التي تصل لنحو 600 سرير.