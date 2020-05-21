أسعار السمك اليوم الخميس 21-5-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار السمك في الأسواق، اليوم الخميس 21 مايو، وجاءت أسعار السمك كالتالي:

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 110 إلى 130 جنيهًا للكيلو.

سمك الثعابين

تراوح سعر كيلوجرام سمك الثعابين بين 125 إلى 200 جنيه.

سمك القاروص

تراوح سعر سمك القاروص بين 70 إلى 90 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الفيليه

تراوح سعر السمك الفيليه بين 70 إلى 90 جنيها.

سمك البلطي

تراوح سعر كيلوجرام السمك البلطي بين 20 إلى 50 جنيها.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 50 إلى 280 جنيها.

سمك المرجان

تراوح سعر سمك المرجان بين 25 إلى 30 جنيها للكيلوجرام.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 60 إلى 70 جنيها.

سمك الماكريل

جاء سعر كيلو سمك الماكريل بـ45 جنيهَا.

سمك مكرونة

تراوح سعر السمك المكرونة السويسي بين 60 إلى 80 جنيها للكيلوجرام.

سمك البوري

تراوح سعر كيلوجرام السمك البوري من 65 إلى 75 جنيها، بحسب الحجم والنوع.

سمك المرجان

تراوح سعر سمك المرجان بين 25 إلى 30 جنيها للكيلوجرام.