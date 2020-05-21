5 مستندات مطلوبة لتوصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير السكنية

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، 5 مستندات مطلوبة، لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير السكنية، على الجهدين المتوسط والمنخفض، وفقا لدليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية الجديد.
وفيما يلي المستندات المطلوبه:
- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.
-تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.
- تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.
- موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعدية المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.
- إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.