5 مستندات مطلوبة لتوصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير السكنية

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، 5 مستندات مطلوبة، لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير السكنية، على الجهدين المتوسط والمنخفض، وفقا لدليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية الجديد.

وفيما يلي المستندات المطلوبه:

- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

-تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.

- تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.

- موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعدية المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.

- إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.