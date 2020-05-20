ولادة طفل بعضوين ذكريين في أسيوط

شهد مستشفى صحة المرأة الجامعي بمحافظة أسيوط، ولادة أغرب حالات العيوب الخلقية لطفل يمتلك عضوين ذكريين ولا يمتلك فتحة شرج.

وتعد هذه الحالة نادرة الحدوث حيث لم تشهدها مصر على الأطلاق، بينما رقم 20 على مستوى العالم.

وقال الدكتور أحمد كمال حسب النبي، مدرس جراحات المسالك البولية والتناسلية، "فوجئنا عقب ولاد الطفل بلحظات بوجود ذلك العيب الخلقي، وبالفحص المبدئي له تبين أن يمتلك عضوين ذكريين وخصيتين ولا يمتلك فتحة شرج، لذا تم إجراء جراحة سريعة له شملت عمل فتحة شرج جانبية من البطن مؤقته لتساعده على الإخراج، وتبين أيضا أن لديه تضخم في الكلية اليسرى وازدواج في القولون الهابط".

وتابع: "التفسير العلمي لمثل هذه الحالات حتى الآن غير معروف، ولكنه عادة ما يحدث نتيجة اضطرابات في التطور الجنيني للجزء الخاص بالأعضاء التناسلية و فتحة الشرج، أو نتيجة التهام بويضة للأخرى في حمل التوائم".

وأشار إلى أنه سيجري عمل أشعة مقطعية ورنين على البطن والقولون والمثانة ومجرى البول، بالإضافة إلى تحديد العضو الذكري الذي يحتوي على قناة مجرى البول، والتي تنقل البول من المثانة إلى الخارج.

وقال والد الطفل "ر . أ .م"، إنه تزوج منذ 3 أعوام وزوجته حملت بشكل طبيعي دون الحصول على منشطات، مشيرا إلى أن زوجته أجهضت في الحمل الأول وعقب ذلك أنجبت طفلا يبلغ من العمر عامين حاليا.

ولفت إلى أن زوجته البالغة من العمر 23 عاما، لا تربطه بها أي صلة قرابة عائلية وكان حملها طبيعيا ولم تتناول أي عقاقير سوى مثبتات الحمل خشية من الأجهاض.

وأضاف: "عقب ولادة الطفل اتخذ أطباء المستشفى الجامعي كافة الإجراءات الطبية، وجرى استدعاء طبيب من قسم المسالك البولية والذي طمأنا بأن هناك حالات كثيرة مشابهة لابني، وتم إجراء جراحات لها بالخارج، وسوف يتم إجراء الجراحة له داخل مصر في قلب الصعيد وسيمارس حياته الطبيعية إن شاء الله".

ومن جانبه، قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، المشرف العام على المستشفيات الجامعية: "اعتدنا في مستشفيات الجامعة على إجراء الجراحات النادرة التي ربما تجرى لأول مرة في مصر، وهذه إحداها وذلك لما تمتلكه المستشفيات الجامعية من كوادر طبية ماهرة".