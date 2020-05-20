عاجل.. فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل وزير الداخلية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل وزير الداخلية، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل.

جاء ذلك بعد أقل من يوم على تحذير البحرية الأمريكية للبحارة في الخليج بالبقاء بعيدا عن سفنها، للرد على إيران.

وهدد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، الأربعاء، بالرد على أي تهديد أمريكي لناقلات النفط الإيرانية وفقا لقناة "العربية".

جاء ذلك فيما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن مسؤول عسكري قوله، في وقت سابق اليوم، إن البحرية الإيرانية ستواصل مهامها الاعتيادية في الخليج العربي وخليج عمان.

كما أضاف المسؤول العسكري الذي لم يذكر اسمه "ستواصل الوحدات البحرية الإيرانية مهامها الاعتيادية، وفقا للمبادئ المهنية كما كان الوضع في الماضي".

وأصدرت البحرية الأمريكية، الثلاثاء، تحذيرا للبحارة بالبقاء بعيدا 100 متر عن سفنها الحربية وإلا ربما "تفسر على أنها تهديد وتواجه إجراءات دفاعية قانونية".

كما قال مسؤول أمريكي شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الإشعار الجديد ليس تغييرا في قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش الأمريكي.

ووفقا لنص الإشعار الجديد، "يمكن تفسير اقتراب سفن مسلحة لمسافة 100 متر من سفينة بحرية أميركية على أنه تهديد".