الصحة تنفي أرقاما مغلوطة عن إصابات ووفيات كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنّ الأرقام المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد الإصابات والوفيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم الأربعاء، غير صحيحة على الإطلاق، وذلك بعد رصد أرقام مغلوطة عن إصابات ووفيات اليوم بفيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل نشر البيان الرسمي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الوزارة تنشر بيانا يوميا من خلال المكتب الإعلامي للوزارة وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة، مبينا بها الأرقام الرسمية للمصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا نشر بيانات الإصابات والوفيات بشكل يومي بشفافية تامة.

وتهيب وزارة الصحة والسكان، بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو تداول أي معلومات أو بيانات خاصة بفيروس كورونا المستجد، إلا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، وتشدد الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يتداول معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام.