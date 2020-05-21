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محمود مسلم

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 21-5-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:02 ص | الخميس 21 مايو 2020
أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

ترصد "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 21 مايو الحالي، والتي تنوعت بين الموز والخوخ والفراولة والتفاح والجوافة على النحو التالي:

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.

البطيخ

سجل سعر الكيلو ما بين 8 إلى 12 جنيها، ليكون متوسط سعر الواحدة 2.5 كيلو جرام نحو 30 جنيهًا.

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 9 جنيهات.

الفراولة

تراوح سعر كيلوجرام الفراولة بين 3 إلى 7 جنيهات.

الخوخ

تراوح سعر كيلوجرام الخوخ العريش 8 جنيهات.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 7 جنيهات. 

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلوجرام.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 15 إلى 20 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 20 إلى 30 جنيها.

الجوافة

بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 6 جنيهات.