تموين الوادي الجديد تستعد لعيد الفطر وتشدد الرقابة على الأسواق

قال المهندس صلاح السيد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، إنه جرى رفع حالة الاستعداد القصوى، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية للمديرية، وغرف عمليات فرعية بالمكاتب، على مستوى مراكز المحافظة الخمس، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن مستوى الخدمات المقدمة لهم خلال عيد الفطر المبارك، بهدف مواجهة أوجه القصور في تقديم الخدمات.

وأضاف صلاح، أنه جرى تعديل مواعيد المخابز خلال عيد الفطر المبارك، على أن تبدأ العمل منذ الساعة 5 صباحا، وحتى انتهاء حصة الدقيق المدعم الخاصة بكل مخبز، لتوفير الخبز المدعم للمواطنين، كما سيجرى المرور والتفتيش على جميع المخابز، لضمان إنتاج الدقيق خبز وبيعه بالسعر المدعم 5 قروش للرغيف إضافة إلى متابعة أرصدة تلك المخابز أولا بأول.

وأكد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن جميع أنواع السلع التموينية والغذائية والحرة متوفرة بشكل كاف للمواطنين على مستوى جميع مدن المحافظة، كاشفا عن وجود سلع تموينية تكفي لمدة ثلاثة شهور.

وأوضح أنه في مجال المواد البترولية والبوتاجاز، تم التنسيق مع شركات الشحن، لضخ كميات أكبر خلال عيد الفطر المبارك، وزيادة حصة البوتاجاز، مؤكدا أن جميع البترول والسولار بكميات وفيرة.