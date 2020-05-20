بؤرة كورونا.. ووهان تحظر أكل وتربية وصيد الحيوانات البرية لمدة 5 سنوات

أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فرض حظر كامل على تناول الحيوانات البرية وصيدها وتربيتها وتجارتها غير المشروعة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت حكومة المدينة، في بيان، اليوم: "جرى فرض حظر كامل على تناول الحيوانات البرية ومنتجاتها، وينطبق الحظر على جميع الحيوانات البرية، بما في ذلك المدرجة في قائمة الحيوانات المحمية من قبل الدولة، والمدرجة في قائمة الحيوانات ذات القيمة الاقتصادية أو العلمية المهمة، والحيوانات التي تنمو وتتكاثر في الظروف الطبيعية، وكذلك على الحيوانات البرية التي يربيها البشر"​​​.

ووفقا للوثيقة، يُحظر صيد الحيوانات البرية تماما، كما يُحظر تربية الحيوانات البرية، التي تخضع لحماية الدولة لغرض الاستهلاك في الغذاء.

كما حظرت سلطات ووهان، البيع غير القانوني للحيوانات البرية، سواء في الأسواق العادية أو في المتاجر، وعبر الإنترنت، ودخل الحظر حيز التنفيذ لمدة 5 سنوات من تاريخ نشره اليوم.

وكانت اللجنة الدائمة للجمعية التمثيلية الشعبية لعموم الصين، قررت في فبراير الماضي، حظر الإتجار غير المشروع بالحيوانات البرية والحاجة إلى القضاء على عادة أكل اللحوم البرية لدى السكان، على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا.

جدير بالذكر، أن كورونا المستجد، ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 ، في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.