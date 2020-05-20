قنصل الصين: الشراكة الاستراتيجية مع مصر تشهد تطور ملحوظ وقوي

قالت قنصل عام الصين بالإسكندرية جياو ليينج، إن بلادها تتعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم والقضاء علي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت ليينج، على قوة العلاقات المصرية الصينية، معلنة عن إطلاق صفحة رسمية للقنصلية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بهدف الرغبة في تعزيز التواصل والتبادل مع الأصدقاء في مصر في كافة مناحي الحياة.

وأوضحت ليينج،"أننا نستهدف تعزيز سبل التعاون بين مصر والصين، فالبلدين يمتلكان تاريخًا طويلاً من العلاقات الاستراتيجية"، مشيرة إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج ألقي كلمة اليوم في افتتاح الجلسة الـ73 لجمعية الصحة العالمية، وأعلن التدابير الملموسة لتعزيز التعاون الدولي في محاربة كوفيد-19، بما في ذلك تقديم مساعدات دولية بقيمة ملياري دولار أمريكي خلال عامين للدول المتأثرة وخاصة الدول النامية.

وفي سياق متصل، أكدت القنصلية في صفحتها الرسمية أن مصر والصين تجمعها صداقة تاريخية، حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1956، فمصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.

وأشادت ليينج، بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، مشيرة إلى أن علاقات البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا وقويًا في السنوات الأخيرة، تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ والرئيس عبد الفتاح السيسي.