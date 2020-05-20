العثورعلى مخبأ عبوات ناسفة في صلاح الدين العراقية

أعلنت خلية الصقور الاستخبارية في مدينة صلاح الدين العراقية، اليوم، عثورها على مخبأ للعبوات الناسفة تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت خلية الصقور، في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنها "نفذت اليوم واجبًا في تكريت ووادي شيشين، بالاشتراك مع مديرية استخبارات صلاح الدين ومفرزة من الجهد الهندسي لقيادة شرطة المحافظة".

وأضافت الخلية، أنها عثرت على مخبأ يحتوي على عبوات ناسفة ومواد متفجرة وقنبلة يدوية".

وفي سياق آخر، ألقت القوات الأمنية القبض على إرهابيين اثنين وضبطت حزاما ناسفا غرب بغداد، وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان، أن قوة من قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في منطقة أبو غريب غربي العاصمة بغداد.

وأوضحت قيادة العمليات، أن عملية القبض جاءت بالتنسيق مع استخبارات وزارة الداخلية، وبدلالة أحد المقبوض عليهما تم ضبط حزام ناسف.