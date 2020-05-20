نائب مدير مستشفى النجيلة بعد تعافيه من كورونا: أخدت قرار بعودتي للعمل

أعلن الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى النجيلة لعزل مصابي كورونا ،اليوم الأربعاء، عن عودتة للعمل بالمستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا وانتهاء فترة النقاهة فى منزله وسط أسرته.

وقال "علام" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"أجازتي ستنتهى بعد يومين بعد إصابتي وشفائي، وأخدت قرار بالعودة إلى عملى مرة أخرى يوم السبت المقبل، حتى أكمل دوري، وأهلي وزوجتي وأغلب أصحابي يقولون لي بلاش ترجع وكفاية 100 يوما، لكن أنا أخذت القرار من أول شهر فبراير، سأكمل للآخر إن شاء الله".

وتابع "علام" فترة الإجازة كانت غصب عني لأني لازم أخد فترة نقاهة، وعارف إنى قصرت في حق زوجتي وبناتي، وأهلي لكن غصب عني، لست مرتاح وأنا بعيد عن الشغل، وإن شاء الله الغمة تنزاح قريبا، وهذا ليس لسان حالي وحدي، هذا لسان حال جميع أطباء مصر، مختتما :" هنكمل للآخر باذن الله".