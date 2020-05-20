قاومته فخنقها.. "نيابة الدقهلية" تحقق مع شاب قتل ابنة عمه الطفلة

باشرت نيابة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، تحقيقاتها مع المتهم بقتل الطفلة يارا، 9 سنوات، بقرية جصفا، بعد العثور علي جثتها، بعد يومين من اختفائها.

وسادت حالة من الحزن بالقرية، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة وسط حالة انهيار تام من أسرتها. وقال والدها لـ" الوطن" أنا لا أريد أن أتذكر ما حدث، "بنتي كنت بادور عليها ووجدتها، والحمد لله على كل شئ" وسط حالة من الحزن الشديد.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من والد الطفلة "يارا ا. س"، 9 سنوات، من قرية جصفا التابعة للمركز باختفائها أثناء لهوها أمام المنزل يوم الأحد الماضي. وبتكثيف أعمال البحث والتحري، عثرت الأهالي علي جثة الطفلة مقتولة داخل إحدى الترع بالقرية، وتم إبلاغ الشرطة وجرى نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد فريد رئيس المباحث، ومعاوني المباحث النقيب محمد عيسي، والنقيب محمد الشامي، والنقيب يسري العشري، وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير الطفلة من خلال كاميرات المراقبة، تبين أن أخر ظهور لها كان مع ابن عمها ويدعى " أحمد".

وألقت أجهزة الأمن على ابن عم الضحية، وباستجوابه في محضر الشرطة، ومواجهته بما تم العثور عليهم من كاميرات المراقبة، تبين أنه استدراجها أثناء لعبها وحاول التعدي عليها جنسيا، إلا أنها هددته فخاف من افتضاح أمره فتعدى عليها بالضرب وخنقها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وألقى بجثتها بإحدى الترع خارج القرية .

وبتقنين الإجراءات تم ضبط الشاب المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.