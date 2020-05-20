بروكسل: ليس لبريطانيا حق في أي مكاسب منحت لشركاء في محادثات التجارة

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد، ميشيل بارنييه، اليوم، إنه لا يحق للندن بشكل تلقائي أية مكاسب سبق أن منحها التكتل لشركاء آخرين في محادثات التجارة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي الوقت الذي يتفاوض فيه الجانبان على شراكة جديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست"، نشر كبير مفاوضي لندن خطابا يوم الثلاثاء يتهم بروكسل بمنعها من مكاسب سبق أن منحها التكتل لشركاء آخرين.

ورد بارنييه بالقول: "ليس هناك حق تلقائي في أية مكاسب ربما عرضها الاتحاد الأوروبي أو منحها في سياقات وظروف أخرى لشركاء آخرين كانوا في الغالب مختلفين جدا".

وانسحبت بريطانيا يوم 31 يناير رسميا من الاتحاد الأوروبي، بعد 3 سنوات من استفتاء صوت فيه نحو 52% من المواطنين لصالح "الطلاق" من بروكسل.

ولن يؤدي انسحاب بريطانيا الرسمي إلى أي تغيرات جوهرية حتى ديسمبر 2020، موعد انتهاء الفترة الانتقالية في العلاقات بين لندن وبروكسل.

ومن المتوقع أن تجري المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي مفاوضات حول علاقتهما المستقبلية خلال هذا العام.

ويسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إبرام اتفاق للتجارة الحرة والحفاظ على التعاون في العديد من المجالات الحيوية مع بروكسل، وقبل كل شيء التعاون الأمني.

وفي حال فشل المفاوضات ستتعرض بريطانيا لما يسمى بـ"بريكست القاسي"، حيث ستفرض على المملكة المتحدة رسوم تجارية وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص محتمل في البضائع الأوروبية.