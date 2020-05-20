حصيلة الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 94 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، مستوى 94 ألف حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء اليوم الأربعاء، حسب معلومات موقع "Worldometers" للإحصائيات، 1579985 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 94181 وفاة، ما يمثل 5.96% من الحصيلة العامة للحالات، و365747 شفاء، أي 23.14%.

من جانبها، ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم وتعكس البيانات التي تم جمعها أن حصيلة الإصابات بلغت حتى ذلك الحين 1528235 حالة، بينها 91664 وفاة.

وأشارت المراكز الأمريكية، إلى أن الارتفاع اليومي للإصابات وصل إلى 23405 حالات، فيما بلغت زيادة الوفيات 1324.

وتعتبر الولايات المتحدة، الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من أن أعداد ضحايا الجائحة على أساس يومي لا تزال عالية، إلا أن سلطات البلاد أطلقت عملية رفع القيود العامة المفروضة بسبب الفيروس.

وذكر نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، أمس الثلاثاء، أن كل الولايات الـ50 في أمريكا بدأت اتخاذ إجراءات تدريجية لإعادة فتح الاقتصاد الذي تعرض لخسائر كبيرة بسبب الجائحة.