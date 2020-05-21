شهيب: منظمة الشباب الاشتراكي أخرجت خيرت الشاطر قبل جماعة الإخوان

كشف عبدالقادر شهيب الكاتب الصحفي، أنه كان عضوا في منظمة الشباب الاشتراكي، في بداية سنوات الجامعة، الذي أخرج كثيرين من القيادات، التي تولت المسؤولية بعد ذلك، كما أخرج بعض الذين انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين وأبرزهم، خيرت الشاطر.

وأضاف شهيب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية Ten، أن منظمة الشباب الاشتراكي، تنظيم سياسى مستقل، له ممثلون فى المستويات القيادية المماثلة فى الإتحاد الاشتراكى العربى، وكان يضم 30 ألف شاب وفتاة، موزعين على وحدات أساسية بجميع محافظات الجمهورية.

وتابع، أعلن عنه في حفل عام 1966 فى قاعة الاحتفالات الكبرى لجامعة القاهرة، مشيرا إلى أنه كان هناك 3 مراحل لابد أن يجتازها المتقدم لمنظمة الشباب، وأن خيرت الشاطر كان أحد الموجهين داخل المنظمة، وأحد المؤسسين أيضا، إلا أن خرج عنها بعد ذلك.