الحكومة الألمانية تتفق على حزمة إنقاذ "لوفتهانزا"

توصل وزراء بالحكومة الألمانية، إلى توافق لإنقاذ شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، ونص الاتفاق الذي توصل إليه وزير المالية أولاف شولتس، ووزير التجارة بيتر ألتماير، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على أن تحوز الحكومة على 25 بالمائة من قيمة الشركة، على شكل أسهم إيجابية، شريطة تعيين شخصين في المجلس الرقابي للشركة.

وأوضحت مجلة شبيجل الألمانية، التي أوردت الخبر، أن قيمة الأسهم تصل إلى تسعة مليارات يورو.

وسبق أن تسبب النقاش حول مساهمة الحكومة بحزمة الإنقاذ بخلاف كبير داخل الائتلاف الحاكم خلال الأسابيع الماضية، وفقا لالما ذكرته وكالةالأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" في مارس الماضي، إلغاء 23 ألف رحلة طيران ذات مسافات قصيرة ومتوسطة وطويلة خلال الفترة بين الـ 29 من شهر مارس الماضي وحتى الـ 24 من شهر أبريل الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن الشركة الألمانية قولها إن قرارات الإلغاء ستؤثر بصورة رئيسية على الرحلات الجوية في أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط. كما لفتت شرطة الطيران إلى أنه من المتوقع الإعلان عن مزيد من قرارات الإلغاء لرحلات جوية خلال الأسابيع المقبلة.