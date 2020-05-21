شهيب: السادات ذهب إلى إسرائيل بعد ضغوط اقتصادية من دولة عربية

أكد عبدالقادر شهيب الكاتب الصحفي، أن رؤيته للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لم تتغير حتى مع مرور الزمن، لافتاً إلى أن رؤيته لـ"السادات"، رغم أنه سجن في عهده مرتين، لم تغير قناعاته عنه.

وقال شهيب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام" المذاع على فضائية TeN، إن الرئيس أنور السادات، لم يكن خائنا عندما وقع اتفاقية السلام، معتقدا أن الرئيس الراحل دُفع دفعا لزيارة إسرائيل وإبرام صلح معها، من إحدى الدول الخليجية.

وأضاف: "الرئيس السادات، تعرض لضغوط داخلية بعد حرب 1973، ومنها "انتفاضة يناير"، ودولة خليجية شقيقة رفضت مساعدة مصر اقتصاديا إلا بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتحسين علاقته مع الأمريكان، والسادات لم يذهب إلى إسرائيل إلا بعد الضغوط التي تعرض لها".