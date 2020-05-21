"أشتية": قرار الضم يعكس برنامج الائتلاف الإسرائيلي لتدمير إقامة دولتنا

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، دعم الحكومة الكامل، للقرار الذي أعلنه الرئيس محمود عباس، والقيادة أمس الأول الثلاثاء، والمتعلق "بأننا في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي"، مشددا على أن حكومته ستعمل على ترجمة هذا القرار على أرض الواقع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن ذلك جاء خلال مستهل جلسة الحكومة الطارئة، التي عقدتها، أمس الأربعاء، في مكتب رئيس الوزراء برام الله، لبحث تنفيذ القرار الذي أعلنه الرئيس محمود عباس حول العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "إن إعلان الضم لأراضي فلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات هو خرق للاتفاقيات بيننا وبين إسرائيل وضرب للقانون الدولي والشرعية الدولية وتهديد للأمن الإقليمي والدولي، ويعكس برنامج الائتلاف الحكومي في إسرائيل الذي يعمل بشكل ممنهج على تدمير إقامة دولة فلسطين ويضاف هذا إلى حصار قطاع غزة وعزل وضم مدينة القدس واستخدام مناطق "(ج) كخزان استراتيجي لتوسيع رقعة الاستيطان".

وأضاف أشتية، أن "الموقف الدولي الرافض للضم يقف معنا لدعم فلسطين وبناء المؤسسات الفلسطينية من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين، وندعو دول العالم أن تعترف بدولة فلسطين لأن هذا الوقت المناسب ولحظة الحقيقة لكل الذين يؤمنوا بحل الدولتين أن هناك دولة ونحتاج إلى الاعتراف بدولة أخرى هي دولة فلسطين".

واشار أشتية، إلى أن "الرئيس محمود عباس وجه خطابات مكتوبة إلى المجتمع الدولي وبشكل خاص إلى الرباعية الدولية التي نأمل منها ان ترتقي الى مستوى الحدث وترفض تصريحات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بالضم وان تأتي باجتماعاتها مستندة الى الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "الحكومة الإسرائيلية هي التي أنهت العمل بجميع الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والقانونية وعليه لا يعقل ان يبقى الالتزام من طرف واحد، لقد خرقت إسرائيل الاتفاقيات بالضم والاستعمار والتنكيل بالأسرى ومخصصاتهم والقدس والمياه وضربت سيادة السلطة وحصار غزة وإعادة الإدارة المدينة وقرارات الحكم العسكري وغيرها من الخروقات في جميع مجالات الحياة وجميع الاتفاقيات".

روسيا: مستعدون للمساعدة في تسهيل الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي، استعداد روسيا مواصلة تسهيل الحوار مع فلسطين على أساس القوانين الدولية المعترف بها.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن لافروف أكد استعداد بلاده، إلى جانب المشاركين في اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين، مواصلة المساعدة في استئناف عملية السلام من خلال حوار مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس القوانين الدولية المعترف بها.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على وضع التسوية في الشرق الأوسط، والوضع في سوريا.

وشددا الوزيران، على ضرورة تطبيع الوضع في البلاد من خلال الأساليب السياسية الدبلوماسية، مع احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها والقضاء على التهديد الإرهابي في ذلك البلد، وفقًا لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2254.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن الجانبين ناقشا عددًا من القضايا الدولية والإقليمية الأخرى، بما في ذلك وفي سياق التعاون متعدد الأطراف في مجال مكافحة جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19".