بورصة تونس تغلق على ارتفاع.. وبيروت على تراجع بنسبة 1.40%

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات، أمس الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.42 %، ليصل عند 6428.95 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وبلغ حجم الأموال المتداولة 4.056 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 23 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 25 أخرى، واستمرار أسهم 14 شركة على ثبات

وفي لبنان، أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، أمس الأربعاء، على تراجع بنسبة 1.40% أي ما يعادل 4 نقاط، ليغلق عند مستوى 580.01 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين و55 ألفاً و427 سهماً، بقيمة 12 مليوناً و486 ألفاً و550 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 41 صفقة.

كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 5 ملايين و995 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و38 ألف لجلسة التداول السابقة