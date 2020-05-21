ضبط تشكيل عصابي سرق محتويات فرع شركة في طنطا

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية، تشكيل عصابي، تخصص في سرقة شركة شاشات ليد، بمدينة طنطا.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا عن بلاغ المهندس عماد شمس الدين، صاحب شركة خاصة لشاشات ليد، لمباحث قسم ثان طنطا، باكتشافه سرقة فرع الشركة بدائرة قسم ثان، عبارة عن خزنة بها مبلغ 150 ألف جنيه، وعدد من الأجهزة الكمبيوتر واللاب توب والكاميرات، ومستلزمات شاشات الليد تقدر بمبلغ 150 ألف جنيه.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائى بمديرية أمن الغربية، لكشف غموض الواقعة، وضبط مرتكبيها، أسفرت تحريات الرائد محمود عبدالجواد رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والنقيب زياد زكي، معاون المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة، تشكيل عصابي يضم "محمود. س. ع" صاحب شركة استيراد وتصدير 33 سنة، و"زيدان. م. ز" – عاطل- 28 سنة، و"محمود. ك" –عاطل- هارب، و"محمود. ع" – سائق– بشركة، المتهم الأول هارب.

كون التشكيل فيما بينه، عصابة تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب سرقة شركة بمدينة طنطا، عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين حال استقلالهم تروسيكل، وعليه البضاعة المسروقة.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بصحة الواقعة، وحيازتهم المسروقات، وقيامهم بسرقة فرع الشركة أثناء الحظر فى الساعات الأولى من الفجر، بشارع البحر بطنطا، وأضافوا أنهم نقلوا المسروقات بالتروسيكل، ثم نقلها بسيارة شركة المتهم الأول، وجرى ضبط المسروقات بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر رقم 10026 لسنة 2020 جنح ثان طنطا، والعرض على النيابة العامة، التى قررت حبس المتهمين.