عرض فيلم Waiting for the Barbarians لجوني ديب أغسطس المقبل

حصلت شركة Samuel Goldwyn Films، على حقوق عرض فيلم "Waiting for the Barbarians"، بطولة جوني ديب في أمريكا الشمالية.

ويشارك في بطولة الفيلم، كل من "روبرت باتينسون، مارك ريلانس ، جانا بايارسايخان".

وقالت الشركة، كان من المقرر عرض الفيلم في دور العرض السينمائي، إلا أنه بسبب انتشار فيروس كورنا، سيتم طرح الفيلم على المنصات الإلكترونية في شهر أغسطس المقبل.

ويجسد الممثل الإنجليزي مارك ريلانس خلال أحداث الفيلم، دور قاضي في مستوطنة معزولة على حدود إمبراطورية كبيرة، مع وصول العقيد الذي يجسد شخصيته الفنان الأمريكي جوني ديب، وتكون مهمته الإبلاغ عن أنشطة "البرابرة"، والوضع الأمني على الحدود.

وكان النجم جوني ديب، بعد غياب تام عن السوشيال ميديا، طل في شهر أبريل الماضي للمرة الأولى على جمهوره، عبر إنستجرام، بحساب موثق، ونشر أول صورة له.