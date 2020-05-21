"تطوير العشوائيات": الانتهاء من مشروع "معا" بالكامل في يونيو المقبل

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن مشروع "معا" لتطوير العشوائيات قارب على الانتهاء، موضحا أن المرحلة الأولى تتكون من 46 عمارة سكنية، والمرحلة الثانية 102 عمارة سكنية، مؤكدا أنه تم الانتهاء من المرحلتين وشبكات الصرف، وجاري الانتهاء من شبكات الطرق وبناء المسجد، لافتا إلى أن المشروع سيتم الانتهاء منه بشكل كامل في يونيو المقبل.

وأضاف "صديق"، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن المشروع يتكون من 4378 وحدة سكنية ويتكون من مسجد ومنطقة حرفية ومدرستين، كما جاري إنشاء كنيسة والمركز الطبي والنادي الاجتماعي في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن مؤسسة "معا" أنشأت مركز ثقافي ويتكون من مسرح يتسع إلى 700 فرد و3 سينمات سعة السينما الواحدة 100 فرد إضافة إلى المكتبة وكافيتريا، وتابع :"هو مركز ثقافي متكامل، معتقدش موجود زيه في أي كومباوند".