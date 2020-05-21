العائدون من الإمارات يشكرون الدولة على سرعة تسكينهم في "مشتهر"

وجه المواطنون العائدون من الإمارات الذين جرى استقبالهم بالمدن الجامعية التابعة لجامعة بنها في مشتهر الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشادوا بجهود الدولة وجامعة بنها فى تسهيل إجراءات تسكينهم دون مشاكل رغم وصولهم فى وقت متأخر من الليل.

وقالت سهام عبد الله أحدى العائدات من الإمارات، إنها ظلت فترة كبيرة عالقة ضمن مجموعة كبيرة من المصريين هناك نظرا لوقف الطيران، وتابعت أنها لم تكن تتوقع هذا الاستقبال لجموع العائدين من الخارج.

وأضافت:" أنا بصراحة شوفت استقبال لم أكن أتوقعه ووجدت ترحيب فوق العادة بجموع المصرين العائدين، وأول ما عرفنا أن في طائرات مصرية قادمة لدولة الإمارات لإعادة العالقين، شعرنا إن الدولة المصرية حريصة على أولادها، وظهر هذا الاهتمام من وقت هبوط الطائرة فى مطار القاهرة وحتى وصولنا المدينة الجامعية بمشتهر.

وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ود. جمال السعيد رئيس جامعة بنهاا قد إستقبلا فى الساعات الأولى من صباح أمس 262 عائدا من الخارج ضمن الفوج الأول العائد من الإمارات بالمدينة الجامعية بمشتهر

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع جامعة بنها على تجهيز مقار للعزل الصحي للمصريين العالقين بالخارج تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقبال أبناء الشعب المصري العالقين بالخارج، وتسكينهم فى المدن الجامعية خلال فترة العزل الصحي، واطمأن محافظ القليوبية ورئيس الجامعة على التجهيزات النهائية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج قبل وصولهم من الإمارات، حيث تفقدا غرف الإقامة للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة للإعاشة واستقبال العائدين وحرص "الهجان والسعيد" على استقبال العائدين وتسليمهم هدايا الترحيب وتهنئتهم بسلامة الوصول إلى أرض الوطن ومتابعة تسكينهم فى الغرف التي تم تجهيزها بكل وسائل الإقامة.

وأعلن رئيس جامعة بنها أنه تم توفير سبل الإعاشة الكريمة والرعاية الطبية المتميزة وجرى تجهيز وفرش كافة الغرف وتزويدها بالمراوح ومبردات المياه وشاشات التليفزيون ووسائل الحماية من كمامات وقفازات.

وقال الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتجهيز المدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج، مشيرا إلى أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكل المتعلقات الخاصة بالعائدين من الخارج، وتوقيع الكشف الحراري عليهم وذلك بتواجد الطاقم الطبي لمتابعتهم وتسليمهم كمامات وقفازات حفاظا على سلامتهم.

واشار الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية، إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العائدين من الخارج حيث تم توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالإقامة داخل المدن الجامعية طوال مدة العزل الصحي لهم حيث تم تجهيز وفرش كافة الغرف وتزويدها بالمراوح ومبردات المياه وشاشات التليفزيون والأجهزة المنزلية اللازمة للإعاشة