طلب إحاطة حول انقطاع المياه في الجيزة

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بشأن خطة الحكومة في مواجهة أزمة انقطاع المياه في محافظة الجيزة.

وقال فؤاد، إنه في إطار الأزمة التي تعاني منها محافظة الجيزة منذ قرابة 3 أعوام بسبب تزايد معدلات انقطاع المياه، وكذلك مع حلول فصل الصيف والذي يتضاعف فيه كميه استهلاك المياه.

وتابع بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد أعلنت أن هناك توسعات في محطات جزيرة الدهب على مرحلتين، ومحطات أوسيم والحوامدية، وكذا صيانة في محطة إمبابة، وهذا ما قد يحسن في أوضاع المياه قليلا ويوفر قرابة 300 ألف متر مكعب.

أكمل: "بتاريخ ديسمبر 2018 أخطرتنا شركة المياه والشرب والصرف الصحي بخطاب رسمي، يفيد أنه بعد تشغيل توسعات محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 160 ألف متر مكعب يوميا سيتم التغلب على أزمة انقطاع مياه الشرب لفترات طويلة لزيادة كمية المياه المنتجة".

وأردف: "حتى تلك اللحظة نعاني من إستمرار انقطاع المياه لمدة طويلة بشكل مبالغ فيه؛ وأن ما تم تنفيذه من تلك الخطة المعلنة حتى الآن لم يلب الاحتياجات الرئيسية رغم أن توسعات محطة جزيرة الدهب تعد حل نصف الأزمة وحدها، خاصة بعد أن طالت الانقطاعات محيط منطقة الهرم والتى تحتوي العديد من الأحياء بداية من حدائق الأهرام حتى العمرانية".

وطالب فؤاد، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق لمناقشته وبحث ما ورد به، وبيان ما جرى تنفيذه من تلك الخطة والمراحل المنتهية والخطة المستقبلية في ظل دخول فصل الصيف والارتفاع الشديد في درجات الحرارة.