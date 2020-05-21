مقاتلات الجيل الخامس الروسية تجتاز جميع الاختبارات المطلوبة

قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، إن مقاتلات الجيل الخامس الروسية "سوخوي- 57"، اجتازت جميع الاختبارات والمتطلبات، التي تم وضعها أثناء تصميمها.

وأوضح بوريسوف - في تصريح صحفي لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم - "لقد أثبتت مقاتلات الجيل الخامس الروسية "سوخوي-57" خلال الاختبارات جميع متطلبات المواصفات التكتيكية والفنية بالكامل".

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي، إلى أن العقد الحكومي بشأن تسليم 76 طائرة من هذا النوع للقوات المسلحة الروسية سيتم وفقا لجدول التسليم، ولكنه لم يكشف عن هذا الجدول الزمني.

وقال بوريسوف، إن الاستعدادات لتجربة الصاروخ الباليستي العابر للقارات الجديد "سارمات" لم تتوقف بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح بوريسوف اليوم، "أن العمل يجري وفقا للخطة الموضوعة، ولم تتوقف عمليات الإنتاج في المؤسسات المشاركة في تصميم الصاروخ المذكور".

وأضاف المسؤول الروسي، "أن تجارب الصاروخ ستجري في المواعيد المحددة من قبل مكتب التصميم ووزارة الدفاع الروسية".

ومنظومات صواريخ "سارمات" ستحل محل منظومة "فويفودا"، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن بلاده مستعدة بشكل تام لتمديد معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت - 3"، والتي بدونها لن يكون هناك شيء في العالم يكبح سباق التسلح.

جدير بالذكر، أن معاهدة "ستارت -3" بين موسكو وواشنطن، تنتهي في فبراير2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كانت ستعمل على تمديدها أم لا.