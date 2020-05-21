عبدالعال يهنئ السيسي بعيد الفطر: نصرت شعبك فوقف الله معك مؤيدا

بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له السداد والتوفيق.

وقال عبدالعال في برقيته: "إنّه لمن دواعى سرورى أن أهديكم باسمي واسم نواب المجلس خالص التهنئة ‏القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة وسائر ‏شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يكون مدخلا لبلوغ شعب ‏مصر بقيادتكم مرفأ الأمن والأمان".‏

وتابع رئيس مجلس النواب: "لقد عودتم يا سيادة الرئيس شعب مصر العظيم أن تنجز ما تعد، وقد أوفيت بما ‏وعدت، وكان خطابكم للشعب خطاب المصارحة، وكان قراركم لما فيه صالح الوطن".‏

وأضاف: "الجماهير التي أودعتكم أمانتها إنما لإيمانكم أن البناء لا يرتفع إلا ‏بالاصطفاف، وبصفاء النفس، وبتماسك الوحدة الوطنية التي تتوهج بالسماحة والبعد ‏عن التعصب والشطط.، لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة، فوقف الله معك مؤيدا ونصيرا، حفظكم الله ووقاكم من كل سوء".‏

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