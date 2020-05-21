جابر نصار يقترح تأسيس "بنك الفقراء"

طرح الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري والرئيس السابق لجامعة القاهرة، مشروعا لتأسيس بنك الفقراء لاستثمار أموال التبرعات، للاستفادة منها في إنشاء مستشفيات لعلاج للفقراء والمحتاجين، بهدف التحول من ثقافة تسول التبرعات عبر وسائل الإعلام إلى الإنتاج والبناء.

وأضاف "نصار" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": تقدر كعكة التبرعات، التي يتسابق عليها المتنافسون بإعلانات في أغلبها فجة وخارجة عن الذوق العام، وتتميز بالإلحاح والإسفاف- بما يتراوح من 12 إلى 17 مليار جنيه حسب التقديرات المتداولة.

وتابع: إذا تصورنا كم يصرف من هذه المبالغ على المقرات والمكاتب والفيلات والعمارات التي تشغلها هذه الجهات التي تطلب التبرع؟ أو مخصصات العاملين عليها؟ لأدركنا حجم الهدر الذي يطال هذه الأموال.

"ما العمل إذا؟!"، تساءل "نصار" في منشوره، وأشار إلى مقترحه: "نقترح أن يؤسس بنك للفقراء لاستثمار هذه الأموال وتنميتها وإقراض الفقراء قروضاً حسنة بغير فائدة ويتم عمل دراسات جدوى لمشروعات صغيرة لهم تحفظ كرامتهم وتغنيهم عن مذلة السؤال وتنتهي معه ثقافة التسول، وكراتين الغذاء، وغير ذلك من المظاهر التي تنال من كرامة الناس، ويتحولون بعد حين إلى ممولين وداعمين للبنك.

وأوضح أن هذه المشروعات الصغيرة عندما تكبر وتتوسع ستؤدي إلى أن يصبح الذي كان فقيراً داعماً للبنك ونشاطه، فضلاً عن تمويل بنك الفقراء للمشروعات الخيرية والمستشفيات بشفافية ووفق الحاجة، وليس كما هو الأن وفقاً لمن يملك التأثير في الرأي العام بالإعلانات والإلحاح سواء بطرق مقبولة أو غير مقبولة، وهي الإعلانات التي يصرف عليها ما لا يقل عن 40% من قيمة التبرعات على الأقل، واختتم قائلا: البنك هو الحل، لابد من التحول من ثقافة التسول إلى ثقافة العمل والإنتاج.